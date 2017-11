Sein Restaurant "Zeitwerk" in Wernigerode hat einen Stern erhalten und ist damit in der aktuellen Ausgabe des Hotel- und Restaurantführers das einzige Sterne-Restaurant im Bundesland. In den letzten Jahren war Sachsen-Anhalt neben Bremen das einzige Bundesland, das bei der Vergabe der begehrten Auszeichnungen leer ausging. Das letzte Sterne-Restaurant im Land, die "Forellenstube" in Ilsenburg, hatte 2013 seine Auszeichnung verloren.