Modavision Mode- und Lifestyletrends in Sachsen-Anhalt

Auf eine modische Weltreise nimmt die größte Fashion- und Lifestyleshow Sachsen-Anhalts ihre Gäste mit. Das diesjährige Motto der jährlichen Modenshow Modavision in Magdeburg lautet "Fashion-Airline". Am 10. November verwandelt sich das Maritim-Hotel Magdeburg in ein riesiges Flugzeug, das seine Gäste befüllt mit lokaler und internationaler Mode auf eine Reise zu den Modemetropolen dieser Welt fliegen wird. Ein Grund für MDR SACHSEN-ANHALT, auf eine modische Reise durch Sachsen-Anhalt zu gehen und sich dem Thema Mode und Trends im Land zu widmen.

Neben dem diesjährigen Thema der Modavision stellen wir eine Mode-Designerin vor. Mit "Lady Caro Lynn Modedesign" ist Carolin Goldmann aus Magdeburg seit zehn Jahren erfolgreich. Sie erzählt uns, ob es möglich ist, in Sachsen-Anhalt mit Mode Geld zu verdienen. Am Mittwoch zeigen wir, wie ein Kleidungsstück entsteht . Wie entsteht handgemachte Kleidung in Zeiten der Industrialisierung – von der Idee bis zur Fertigstellung.

Der Donnerstag* stellen wir einen Mann, der sich mit Trends bestens auskennt, mit Farbtrends, um genau zu sein. Niels Holger Wien ist einer der führenden Farbexperten weltweit. In einem Interview verrät der Hallenser MDR SACHSEN-ANHALT, warum Farben für die Mode so wichtig sind. Am Freitag stellen wir schließlich ein internationales Model vor, das in Sachsen-Anhalt mit "German Style Acadamy" eine Schule für Mode, Stil und Models aufbaut. Am Samstag stellt sich Jan Kralitschka in einem Live-Interview auf dem Facebook-Kanal von MDR SACHSEN-ANHALT den Fragen der User. Das männliche Model ist aus der Sendung "Bachelor" bekannt und hat als Model und TV-Persönlichkeit Karriere gemacht. Am Sonntag blicken wir bildlich auf die diesjährige Modavision zurück.