Die Modavision versteht sich nicht nur als eine Modenschau, sondern auch als eine Entertainment-Show. Bildrechte: First Contact/Andreas Lander

Sachsen-Anhalts größte Modenschau, die Modavision, wird 15. Und das ist ein Grund, um ordentlich zu feiern, findet der Veranstalter, Holger Salmen. Deshalb widmet er seine Show 2019 dem Thema "Fashion Festival". Alles sei auf das Thema abgestimmt. "Es gibt eine unglaubliche Bühnenkulisse, 5.000 Luftballons und 50 Kilogramm Konfetti stehen bereit, die wir in die Luft knallen werden", so Salmen.

Mode-Festival auf und vor der Bühne

Schon traditionell seien wieder Künstler, Tänzer und Models dabei. Schließlich begreift sich die Modavision nicht nur als Mode-, sondern auch als Entertainmentshow. Und weil das diesjährige Thema "Fashion Festival" ist, soll diesmal nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Saal getanzt werden. Erstmalig ist der Maritim-Saal mit einem Mix aus Sitz- und Stehplätzen darauf ausgerichtet.

"Kauf in deiner Stadt"-Bewegung als Ziel

Holger Salmen Bildrechte: First Contact/Andreas Lander "Es ist für mich ein ganz besonderer Abschnitt, denn 15 Jahre Modavision hat es geschafft in einer Region, die im Verhältnis zu Berlin, Hamburg oder Köln nicht auf der Landkarte von Modeschöpfern oder Modeinteressierten auftaucht, eine Fashionshow zu inszenieren, die wirklich eine der größten in Mitteldeutschlands ist." Ein wichtiges Ziel für ihn sei gewesen, Magdeburg modischer zu machen. "Auch das 'Kauf in deiner Stadt'-Thema ist unser Motto, das wir seit vielen Jahren kommunizieren", so Salmen weiter. Der Einzelhandel in der Region lebe unter anderem durch die Inspiration dieser Show.

Internationale Designer zu Gast in Magdeburg

Für die Jubiläumsshow hat sich Holger Salmen, auch einen Traum erfüllt: "Schon seit Jahren versuchen wir unterschiedliche Kreativschaffende Menschen miteinander zu verbinden und so ist vor einigen Jahren die Idee geboren, die Partnerstädte nach Magdeburg einzuladen." Das sei zwar bisher geschehen, allerdings nicht im Bereich der Mode. Nun sind in Zusammenarbeit mit dem Schirmherren der Veranstaltung, Wirtschaftsbeigeordneten Rainer Nitsche, Designerinnen Frankreich, Polen und Ukraine eingeladen worden. Neben Designern aus der Region werden sie ihre Stücke auf dem Laufsteg in Magdeburg präsentieren.