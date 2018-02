Die IC-Züge auf der Verbindung Hannover-Magdeburg-Leipzig werden umgeleitet und halten in Magdeburg-Neustadt sowie in Dessau und Bitterfeld. Halle wird während der Sperrung in Magdeburg von Fernzügen dieser Verbindung hingegen nicht angefahren. Auch der Harz-Berlin-Express umfährt während der Sperrung den Magdeburger Hauptbahnhof. Die Züge werden zwischen Halberstadt und Berlin-Spandau ohne Zwischenstopp verkehren.

Auch die Halle im Empfangsgebäude soll modernisiert werden. Bildrechte: IMAGO

Für die Bahn beginnt Anfang März am Hauptbahnhof Magdeburg eine neue Bauphase. Während der Sperrung werden die Sicherheits- und Signalsysteme heruntergefahren. Nach elf Monaten Bauzeit werden die Bahnsteige 6, 7 und 8 sowie die dazugehörigen neu errichteten Bahnbrücken in Betrieb genommen. Im Gegenzug werden die Bahnsteige 1 bis 5 gesperrt, um auch diese Anlagen zu erneuern und die weiteren Bahnbrücken auszutauschen.



Diese zweite Ausbaustufe, die im Anschluss an die Sperrung beginnt, wird laut Bahn bis Mai 2019 dauern. Bis dahin soll der gesamte Zugverkehr über die Bahnsteige 6 bis 9 sowie den Ersatzbahnsteig 13 abgewickelt werden. Nur einzelne IC-Züge pro Tag werden baustellenbedingt ersatzweise am Bahnhof Buckau halten. Parallel zu den Bauarbeiten ist geplant, einen neuen Warteraum für Reisende am Ausgang Kölner Platz zu bauen, die Empfangshalle neu zu gestalten sowie die Bahnhofsgebäude äußerlich zu sanieren.