Es ist ein nasskalter Novemberabend. An so einem Abend bleiben viele gern Zuhause, nicht so die Gemeinschaft, die sich im Industriemuseum in Schönebeck versammelt hat. Hier findet an diesem Tag die Voraufführung eines Films aus der MDR-Sendereihe "Der Osten – Entdecke, wo du lebst" statt. Es geht um Traktoren, die zu DDR-Zeiten in Schönebeck gebaut wurden. Und es geht um Menschen, für die diese Maschinen und das Werk lange zu ihrem Lebensinhalt gehörten.