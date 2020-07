Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) hat sich für eine Abschaffung der Maskenpflicht im Handel ausgesprochen. Trümper sagte MDR SACHSEN-ANHALT, trotz der bestehenden Atemschutz-Pflicht beim Einkaufen gebe es Infektionsfälle. Es bestehe also keine eindeutige Beziehung zwischen dem Tragen einer Maske und Corona-Neuinfektionen. "Beim Einkaufen wäre ich sehr froh, wenn das nicht so wäre", sagt der Oberbürgermeister. In Straßenbahnen etwa sollte nach Trümpers Worten die Maskenpflicht dagegen beibehalten werden, "weil man da nicht ausweichen kann und nah beieinander ist."