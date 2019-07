So sah es am Freitagabend in Dahlenwarsleben aus. Bildrechte: MDR/Tom Wunderlich

Ein Unwetter mit Gewitter und Starkregen ist am Freitagabend über Teile Sachsen-Anhalts gezogen. Besonders betroffen waren Magdeburg sowie die Landkreise Jerichower Land und Börde. In der Börde sorgte der starke Regen für überflutete Orte, Straßen und Keller – zum Beispiel in Dahlenwarsleben und Ebendorf.

In Dahlenwarsleben fiel sogar so viel Regen in kürzester Zeit, dass die Ortsdurchfahrt komplett überschwemmt wurde. Die Feuerwehr watete durch das kniehohe Wasser und suchte nach verstopften Hydranten um das Wasser abzulassen. Im benachbarten Meitzendorf wurde das Gelände einer Spedition überflutet.

Polizei und Feuerwehr sprachen in einer ersten Bilanz dennoch von einem glimpflichen Verlauf in Sachsen-Anhalt. Gravierender waren die Unwetterfolgen in Thüringen: In Weimar wurden Teile der Innenstadt überflutet. Keller, Unterführungen und die Tiefgarage des neuen Bauhaus-Museums liefen voll. Auf der Autobahn 4 verunglückten nach Starkregen bei Eisenach innerhalb kurzer Zeit 17 Autos.