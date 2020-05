Blick auf die Turmfassade hoch oben. "Das ist ja kein neues Haus, da ist das ganz normal", sagt einer der Gerüstbauer. So hat der Zahn der Zeit an den Steinen hoch an der Fassade des Turmes genagt. Erste Untersuchungen gab es bereits. Bald sollen Experten die Schäden genau begutachten. Dafür braucht es das Gerüst. Bildrechte: MDR/Tom Gräbe