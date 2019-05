Neben der Erneuerung der Küche ist an der Uniklinik noch weiteres geplant. Das Klinikum kann sofort Container für die Hämatologie und Onkologie planen und bauen lassen. Außerdem wurden die Voraussetzungen geschaffen, um die Kinderklinik und die Zentralapotheke zu erneuern, teilte die Staatskanzlei mit. Darauf habe sich die Landesregierung bei den Beratungen zum Doppelhaushalt 2021/2021 verständigt. Klinik-Direktor Heinze erklärte dazu, Patienten würden in Kürze wieder die optimale Therapie erhalten.

Die Magdeburger Universitätsklinik hat einen erheblichen Finanzbedarf angemeldet. In der vergangenen Woche hatten sich Vertreter der Einrichtung an de Öffentlichkeit gewandt und eine unzureichende Finanzierung durch die Landesregierung beklagt. In der Uniklinik war zuletzt die Krebsstation geräumt worden. Das hatte auch mit Mängeln bei Brandschutz und Hygiene.