Das Uniklinikum Magdeburg hat sich im großen Stil mit medizinischen Schutzmasken bei der Firma BBE Solutions aus Ratingen eingedeckt. Damit konnte ein wesentliches Problem in der Absicherung von Belegschaft und Patienten während der Corona-Pandemie gelöst werden. Mitarbeiter irritiert allerdings der Umstand, dass der Sohn des Ärztlichen Direktors des Uniklinikums zugleich geschäftsführender Gesellschafter des Lieferanten ist. Denn der Sohn verdient augenscheinlich so selbst an dem Geschäft. Die Leitung des Uniklinikums steht dennoch zu der Geschäftsbeziehung.