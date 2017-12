Führungswechsel im Nachtgeschäft

Doch wie es auch im richtigen Leben so ist, mit einem Ende öffnet sich auch meistens wieder ein neues Türchen, diesmal passte das sogar in die Adventszeit im Dezember. Denn die "Österreichischen Bundesbahnen ÖBB" beobachteten bereits seit dem Sommer 2016 ganz genau, was sich da auf dem deutschen Schienennetz abspielen wird. Und sie trafen die Entscheidung, das Nachtzuggeschäft der Deutschen Bahn zu übernehmen.

Die Stationen des Nachtzuges: Vorher hielt er nicht in Magdeburg, sondern in Halle. Bildrechte: MDR/Hagen Tober Unter dem Label "Nightjet" fahren die ÖBB inzwischen auf 16 Linien in ganz Deutschland und über die Ländergrenzen hinaus. Der Erfolg gibt dieser Unternehmensentscheidung Recht, weit über eine Million Fahrgäste fuhren im vergangenen Jahr mit den Nachtzügen der ÖBB. Seit am 10. Dezember dieses Jahres auf den neuen Winterfahrplan umgestellt wurde, ist die sachsen-anhaltische Landeshauptstadt Magdeburg in das Streckennetz der "Nightjet"-Linien integriert.

Für einen Tag nach Zürich

Das eröffnet Bahnfahrern aus der Region ganz neue Perspektiven. Sie können täglich ab 22:58 Uhr von Magdeburg aus, ohne Umsteigen zu müssen, direkt nach Zürich fahren. Das preiswerteste Ticket gibt es im Sitzabteil ab 29 Euro. Damit wollen die ÖBB vor allem den Fernbussen Konkurrenz machen. Schlafabteile bekommt man ab 100 Euro aufwärts. Und wer die nutzt, kommt 9 Uhr morgens ausgeschlafen auf dem Hauptbahnhof in Zürich an. Zeit genug für Reisende, die nur auf einen Tagestripp aus sind, denn am Abend fährt der "Nightjet" wieder zurück nach Magdeburg und dann weiter nach Berlin Ostbahnhof.

Das Team des "Nightjets": Jeder Waggon hat einen Fahrgastbetreuer. Bildrechte: MDR/Hagen Tober Obwohl es im österreichischen Nachtzug keinen Speisewagen gibt, muss kein Reisender verdursten oder verhungern. Jeder Waggon des "Nightjet" hat einen Fahrgastbetreuer, der die Passagiere direkt im Abteil bedient. Die Speisekarte liest sich nicht nur aus preislicher Sicht gut. Eine Gulaschsuppe für 4,60 Euro, das Schinken-Käse-Panino für 4,20 Euro, ein Frühstück für nur 5,70 Euro oder ein Weißbier für 2,90 Euro.