Die Gewerkschaft Verdi will stärker gegen die Vielzahl verkaufsoffener Sonntage in Magdeburg vorgehen. Wie Verdi MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, wurde ein geplanter Shopping-Sonntag am kommenden Wochenende (7. Januar) im Einkaufszentrum "Börde Park" auf Antrag der Gewerkschaft bereits vom Magdeburger Verwaltungsgericht gekippt. Ob der Möbel-Markt Maco im Stadtteil Hopfengarten am Sonntag wie geplant öffnen darf, wird demnach noch entschieden.

Der Gewerkschaftssekretär des Verdi-Bezirks Sachsen-Anhalt Nord, Torsten Furgol, sagte: "Die zuständigen Erlaubnisbehörden schauen schnell über die Anträge der Einzelhändler hinweg und prüfen nicht, ob es einen konkreten Anlass für Sonderöffnungszeiten gibt, der auch mehr Besucher anzieht." Dazu würden oft mit viel Phantasie besondere Anlässe vorgeschoben – etwa Herbst- oder Winterfeste.

Verdi fordert sensibleren Umgang

Furgol verwies darauf, dass im Jahr 2017 allein in Magdeburg an 13 Sonntagen Erlaubnisse erteilt worden seien, Läden zu öffnen. Gestattet seien laut Gesetz nur vier. Die Kommune habe aber die Möglichkeit genutzt, die Genehmigungen auf verschiedene Stadtgebiete aufzuteilen. "Wir sind der Meinung, dass ein Zeichen gesetzt werden muss und die Stadt Magdeburg sensibler mit dem Thema umgeht", so Furgol.

Ich bin traurig, dass Verdi das rechtliche Korrektiv sein muss, um das Grundgesetz umzusetzen. Verdi-Gewerkschaftssekretär Torsten Furgol

Verdi kündigte an, die Genehmigungen der Stadt Magdeburg künftig genauer zu prüfen. Gegen die geplante Öffnung der Geschäfte in der Magdeburger Innenstadt am kommenden Sonntag will die Gewerkschaft jedoch nicht vorgehen.

Auch Streit in Halle

Erst Ende des 2017 hatte es einen Streit um eine Sonntagsöffnung in Halle gegeben. Dort hatten Geschäfte im Neustadt Centrum am dritten Advent geöffnet, obwohl ein Gericht dies zuvor verboten hatte. Auch in diesem Fall hatte Verdi geklagt – gegen die Erlaubnis der Stadt Halle.

Gesetz über Ladenöffnungszeiten in Sachsen-Anhalt In Sachsen-Anhalt dürfen Geschäfte an höchstens vier Sonn- und Feiertagen pro Jahr öffnen. Ausgenommen sind der Neujahrstag, der Karfreitag, der Ostersonntag, der Ostermontag, der Volkstrauertag, der Totensonntag, der 1. und 2. Weihnachtsfeiertag sowie der Heiligabend, wenn dieser auf einen Sonntag fällt.



Voraussetzung für die Öffnung ist laut Gesetz ein besonderer Anlass. In Einzelfällen können Geschäfte auch dann öffnen, "wenn dies im öffentlichen Interesse notwendig ist".



Für anerkannte Kur- und Erholungsorte gibt es Sonderregeln, ebenso für bestimmte Branchen – etwa Bäckereien.

