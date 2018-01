Vier Wochen nach der Eröffnung der sanierten Eisarena in Schierke haben die Betreiber eine positive Zwischenbilanz gezogen. Projektkoordinator Andreas Mehling von der Stadt Wernigerode sagte MDR SACHSEN-ANHALT, seit Mitte Dezember seien mehr als 10.000 Eis- und Schlittschuhläufer gezählt worden. Viele weitere Besucher seien gekommen, um die Architektur zu begutachten und einen Glühwein zu trinken. "Wir sind sehr zufrieden", sagte Mehling. In der Arena wird regelmäßig zum öffentlichen Eislaufen eingeladen.

Ähnlich äußerte sich Bernd Riemenschneider, Vorsitzender des Eissportvereins (ESV) in Schierke. Zum Eishockey seien an manchen Tagen schon mehr als 20 Kinder gekommen. "Das haben wir gar nicht erwartet", sagte Riemenschneider MDR SACHSEN-ANHALT. Immer dienstags bietet der ESV für Kinder ein Eishockeytraining an, donnerstags können sich Erwachsene auf dem Eis ausprobieren. "Wir sind glücklich und zufrieden", so Riemenschneider.