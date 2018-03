Hessen in bundesweiten Schlagzeilen Plötzlich Problemschule

Das vergnügte Kindergeschrei weist einem bereits aus einiger Entfernung den Weg. Die Grundschüler in Hessen im Landkreis Harz haben Pause. Sie toben über den Schulhof in der Lindenstraße, haben hörbar Spaß. Als um kurz vor 12 Uhr am Mittag der Pausengong läutet, verschwinden die Erst- bis Viertklässler im Schulgebäude. Der Unterricht geht weiter. Was bleibt, ist der eisige Wind, der an diesem winterlichen Tag durch die geschwungenen Gassen des Dorfs pfeift. In diesen Tagen ist das Alltag – an wahrscheinlicher jeder Grundschule in Sachsen-Anhalt. Einzig: Die Grundschule Aue-Fallstein in Hessen, einem Ortsteil der Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck, hat eine turbulente Woche hinter sich.

Vor etwa einer Woche, es war der 22. Februar, begannen ungewohnte Tage für die Grundschule und das Dorf. Die "Volksstimme" veröffentlichte einen Brief, den das Kollegium der Grundschule an die Eltern der gut 150 Schülerinnen und Schüler gerichtet hatte. Darin: Eine Art Hilferuf, in dem das Kollegium schildert, dass sich das Sozialverhalten vieler Schüler aus fast allen Klassen seit Beginn des Schuljahres im August 2017 "extrem verändert" habe. Von körperlicher Gewalt zwischen Schülern ist die Rede, von Sabotage des Unterrichts wegen permanenter Störungen und Schlägereien, nicht zuletzt von einer bereits "erschreckend" entwickelten Gefühlskälte, die viele Kinder gegenüber ihren Mitschülern entwickelt hätten. Die Grundschule Aue-Fallstein im Landkreis Harz Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Wer sich all das durchliest und darüber nachdenkt, dass von Sechs- bis Zehnjährigen die Rede ist, den machen die Zeilen aus dem Brief erst einmal stutzig. Sie passen so gar nicht zu dem, was man sieht, wenn man sich das fröhliche Treiben auf dem Pausenhof ansieht. Doch die Lehrer, denkt man zugleich, werden schon ihre Gründe gehabt haben, als sie sich an die Elternschaft gewandt haben.

Das ist Hessen Hessen ist mit seinen rund 1.300 Einwohnern der zweitgrößte Ortsteil der Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck. Neben der Grundschule gibt es im Ort auch eine Kita, mehrere Gaststätten, einen Getränkemarkt und einen Sonderpostenverkauf. Die Vereine im Dorf, darunter Sport- und Förderverein für das Schloss, stellen laut Bürgermeisterin Ingeborg Wagenführ viel auf die Beine – generell gebe es in Hessen ein "unwahrscheinliches ehrenamtliches Engagement". Im vergangenen Jahr hat der Ort sein 1075-jähriges Bestehen gefeiert und sich laut Bürgermeisterin Wagenführ einmal mehr als "Goldstückchen" präsentiert.

Der Schrecken der überregionalen Berichterstattung

Über den Hilferuf des Lehrerkollegiums reden? Das will in Hessen kaum einer, auch die Schulleitung nicht. Eine Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT bleibt bis Donnerstagabend unbeantwortet. So bleibt es bei Mutmaßungen – der etwa, dass die vergangenen Tage für Schulleitung und Kollegium gewiss nicht leicht waren. Schließlich haben nicht nur heimische Medien wie die "Volksstimme" und MDR SACHSEN-ANHALT über den Elternbrief berichtet; auch Journalisten von "Zeit Online", dem Privatsender RTL und der "Bild"-Zeitung recherchierten in und über Hessen. Es war ein Medienaufkommen, an das der kleine Ort im Harzvorland nicht gewöhnt ist – und das einige vor Ort abgeschreckt hat.

Unter ihnen auch Elternvertreterin Mandy Bähsel, die bei MDR SACHSEN-ANHALT vergangene Woche von einem richtigen Hilferuf sprach. Einer Reporterin der "Zeit" sagte Bähsel laut dem am Wochenende veröffentlichten Bericht, sie wolle nicht mehr ans Telefon gehen. Sie habe wohl einen Nerv getroffen, in dem sie den Offenen Brief an die "Volksstimme" weitergegeben habe. Bundesweite Berichterstattung wie die aus der Vorwoche kann schnell Pauschalurteile zur Folge haben – über die vermeintlich schlimmen Zustände in Hessen und die Gemeinde insgesamt.

An ein schlechtes Image glaubt die Bürgermeisterin nicht

Ingeborg Wagenführ, Bürgermeisterin der Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck Bildrechte: Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck In den Kommentarforen mehrerer Medien war die Rede davon, dass nach diesen Berichten wohl keiner mehr nach Hessen ziehen werde und das Image des Dorfs erhebliche Kratzer bekommen habe. Anruf im Rathaus der Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck. Am Telefon meldet sich Bürgermeisterin Ingeborg Wagenführ. Sorge, dass die überregionale Berichterstattung der vergangenen Tage das Image von Hessen und Osterwieck nachhaltig beschädigen könnte, hat die Rathauschefin nach eigener Aussage nicht. Dafür werde in den 14 kommunalen Kitas, drei Grundschulen und zwei weiterführenden Schulen in der Einheitsgemeinde zu gute Arbeit geleistet, sagt sie.

Wagenführ sagt auch, dass das überregionale Medieninteresse Hessen und Osterwieck regelrecht "überrollt" habe – weil "kleine, gut gemeinte Kieselsteinchen der Lehrerschaft in Felsbrocken der Last geendet" sind, wie die Bürgermeisterin es nennt. "Uns alle hat das betroffen gemacht." Sie, sagt Ingeborg Wagenführ, stehe zu den Schulen in der Einheitsgemeinde. "Diese Schulen machen ganz solide Arbeit auf den Dörfern unseres ländlichen Raums." Sie wisse das, hat schließlich selbst etwas mehr als drei Jahrzehnte Kinder unterrichtet. Wagenführ betont, sie werde vor Ort nicht eingreifen. Trotzdem soll kommende Woche im Sozialausschuss der Stadt über die Angelegenheit gesprochen werden. Dort will die Bürgermeisterin ihren Standpunkt klarmachen.

Ich habe ureigenes Vertrauen, weil in den Schulen absolut gute Arbeit geleistet wird. Ingeborg Wagenführ, Bürgermeisterin der Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck

Dass es überhaupt soweit gekommen ist und das Lehrerkollegium den Brief an die Eltern geschrieben hat, hat nach Meinung der Bürgermeisterin einen tieferen Hintergrund. "Die Ursachen sind doch vielschichtig", denkt sie. Heutzutage bedeute Erziehung, dass Kinder auf die Leistungsgesellschaft vorbereitet würden. "Da sind Mama und Papa gefragt. Normen heißt das Lösungswort. Normen, die ich meinen Kindern mitgebe, um sie aufs Leben vorzubereiten."

Da sei nicht zuletzt die Politik gefragt. Sie müsse Vertrauen in die Lehrerschaft ausstrahlen, deren Entscheidungen respektieren. Was die Situation nicht weiterbringe sei, wenn Politik die Instrumente beschneide, die Lehrern in ihrem Alltag zur Verfügung stehen. "Wenn nicht alle drei, Eltern, Lehrer und Politik, an einem Strang ziehen, wird das nichts werden", fürchtet Ingeborg Wagenführ. In ihrer Stimme schwingt Hoffnung mit. Die Hoffnung, dass allen Beteiligten das durch den Offenen Brief noch einmal deutlich geworden ist.

Das sagt das Bildungsministerium Wie Stefan Thurmann, Sprecher des Bildungsministeriums, MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstag sagte, sind in den vergangenen beiden Tagen Maßnahmen zur Verbesserung der Situation an der Grundschule vereinbart worden. Nach seinen Worten gibt es dabei drei Schwerpunkte: So soll es Fortbildungen für das Lehrerkollegium geben, etwa zum Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern. Dazu würden Lehrkräfte einer benachbarten Förderschule ins Boot geholt. "Sie haben viel Erfahrung mit verhaltensauffälligen Kindern", sagte Thurmann. Darüber sei ein arbeitsmedizinisches Angebot geplant, um die Arbeitsbelastung der Lehrer in Hessen zu senken.



Vereinbart worden sei außerdem ein Sozialkompetenztraining für die Grundschüler. Das sei an sich nicht unüblich, habe an der Grundschule Aue-Fallstein bislang aber nicht stattgefunden. Thurmann kündigte an, dass auch die Elternarbeit an der Grundschule intensiviert werden soll. Kurzfristig werde es ein erstes Gespräch mit den Mitgliedern des Elternrates geben, dem anschließend eine Elternversammlung folgen soll.



Thurmann erklärte, dass das Bildungsministerium die weitere Entwicklung intensiv verfolgen werde. Bildungsstaatssekretärin Eva Feußner (CDU) habe veranlasst, über alle Schritte informiert zu werden. "Wir lassen niemanden allein", sagte Thurmann. Ungeachtet der geplanten Fortbildungen läuft der Schulbetrieb demnach regulär weiter.

Schneegestöber im eisigen Wind

Zurück in Hessen. Der eisige Wind wird noch einmal stärker, im Schneegestöber flattert in einem Vorgarten eine Flagge von Schalke 04 – ein ungemütlicher Wintertag. Kein Wunder, dass kaum einer auf den Straßen unterwegs ist. Gern würde man mit mehr Menschen über die Aufregung der vergangenen Tage sprechen, etwa in der Gaststätte im Ortskern, nach eigenen Angaben der ältesten in Sachsen-Anhalt – erstmals urkundlich erwähnt im Juni 1395. Einzig: An der Eingangstür weist ein Schild darauf hin, dass eine geschlossene Gesellschaft zu Gast sei.