Waldzustandsbericht Dem Wald geht es gut

"Unseren Wäldern geht es gut". Das sagte Umweltministerin Claudia Dalbert bei der Vorstellung des Waldzustandsberichtes am Montag in Magdeburg. Experten warnen aber gleichzeitig vor den Folgen der Klimaveränderung. Zum einen gehe es um die schleichende Erwärmung, die in den zurückliegenden 20 Jahren beobachtet worden sei, zum anderen gebe es mehr und mehr Extremwetterereignisse, die dem Wald zu schaffen machten, sagte der Leiter der Abteilung Umweltkontrolle der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt, Johannes Eichhorn. Erst zuletzt hatten drei Orkantiefs in kurzer Folge große Schäden in den Wäldern hinterlassen. Zudem sind die Wälder durch die veränderten Klimabedingungen anfälliger für Schädlinge wie den Buchdrucker.