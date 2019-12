Ordnungsamt verteilt "Weihnachtsknöllchen" Warum die Stadt Thale in der Weihnachtszeit auf Verwarngelder verzichtet

Seit Dienstag werden die günstigen Strafzettel bereits in Thale und den dazugehörigen Ortsteilen verteilt. Bis zum 2. Januar läuft die Aktion noch. Wahrmann sagt: "Den Weihnachtsfrieden gab es auch im vergangenen Jahr schon bei uns, aber die netten Knöllchen sind neu." Auch in anderen Städten ist das Parken in der Innenstadt frei – ab Freitag bis Anfang nächsten Jahres zum Beispiel in Dessau.