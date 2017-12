Bescherung im Kinderheim Heike Krieg lässt Kinderaugen leuchten

Weihnachten soll für alle etwas Besonderes sein. Das gilt auch für die, die keine Familie um sich herum wissen – wie für Kinder, die in einem Heim wohnen. Wie die Kinder vom "Eulennest" in Jerchel in der Altmark. Die kommen an Heiligabend traditionell auf das Gut Zichtau bei Gardelegen. Dort organisiert ein Café für die Kleinen jedes Jahr eine Weihnachtsfeier.

von Dagmar Borchert, MDR SACHSEN-ANHALT