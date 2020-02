Letzte Woche Dienstag gab es ein erstes Treffen zwischen der regionalen Geschäftsführung von Ameos und der Gewerkschaft Verdi im Landratsamt in Bernburg. Eine absolute Neuheit, denn bis dahin gab es in der Vergangenheit keinerlei Kontakt zwischen den beiden Gesprächspartnern. Es handelte sich um ein erstes Sondierungsgespräch , mit dem Ergebnis, dass der Streik für die Zeit von vier Wochen ausgesetzt ist. Nachdem im ersten Moment alles auf einen großen Schritt hingedeutet hat, ist die Situation im Nachhinein wieder etwas undurchsichtig geworden.

Unstimmigkeiten über das geplante Gespräch scheint es generell erstmal nicht zu geben. Beide Seiten äußerten sich ähnlich gegenüber MDR SACHSEN-ANHALT. Es liegt in diesem Fall einzig an der Bezeichnung. Die Gewerkschaft spricht von Tarifverhandlungen, Ameos von einem weiteren Gespräch zur Abstimmung.

Über die Inhalte des geplanten Treffens scheinen sich beide Seiten jedoch einig zu sein. Der Regionalgeschäftsführer von Ameos, Frank-Ulrich Wiener, sagt MDR SACHSEN-ANHALT: "Es gibt keinen festen Begriff für das Gespräch am Donnerstag. Die einen nennen es so, die anderen so. Wichtig ist, dass Verdi und wir uns über die Inhalte des geplanten Gesprächs einig sind."

Die Streiks wurden erst einmal für vier Wochen ausgesetzt. (Archivbild) Bildrechte: MDR/ Rainer Knoblauch

Ähnlich beschriebt auch die Gewerkschaft Verdi die Situation vor dem Gespräch am Donnerstag: "Wir haben vereinbart, dass es am Donnerstag um 14 Uhr zu Tarifverhandlungen kommen wird. Dass das mit der Bezeichnung unterschiedlich ist, stellt kein Problem dar, da man dies auch so auslegen kann, wie es Ameos macht", meint Oliver Greie, Landesbereichsleiter der Gewerkschaft Verdi. Greie ergänzt: "Es ist noch offen, ob es am Donnerstag wirklich zu Gesprächen über Vergütungsdetails kommt. Es müssen dafür noch einige Details geklärt werden, damit wir entscheiden können, welchen Weg wir gehen."