Sogar Flugbeschränkungen gibt es. Rund um das Tagungshotel wurde in einem Umkreis von zwei Kilometern verboten, unter anderem Drohnen aufsteigen zu lassen. Die Flugverbotszone reicht bis in 600 Meter Höhe. Die Polizei selbst ist von diesem Verbot ausgenommen.

Was Quedlinburg sich von der Konferenz erhofft

Bürgermeister Frank Ruch sagte MDR SACHSEN-ANHALT, Quedlinburg werde durch die Innenministerkonferenz deutschlandweit in den Medien sein. Trotz der Einschränkungen betrachte er es als Ehre, dass die Konferenz in seiner Stadt abgehalten werde. Ruch kündigte an, den Besuch von Bundesinnenminister Horst Seehofer am 8. Juni zu nutzen, um Geld für die Welterbestadt einzuwerben – immerhin sei Horst Seehofer ja zugleich Heimatminister, so Ruch.

Demonstration am 7. Juni angemeldet

Doch die Innenmininsterkonferenz wird auch kritisch betrachtet: Linke Gruppen haben Demonstrationen angemeldet. Sie richten sich unter dem Motto "Anker lichten" gegen die Einrichtung von sogenannten Ankerzentren, aus denen abgelehnte Flüchtlingen einfacher als bisher abgeschoben werden könnten. Weil die Hauptdemonstration allerdings in Halle sein soll, wird erwartet, dass es in Quedlinburg ruhig bleibt. Das Innenministerium rechnet mit etwa 50 Demonstranten, die in den Harz reisen werden.

Thema der Konferenz

Die Frage, wie Menschen aus Ankerzentren konsequenter als bisher in ihre Heimatstaaten zurückgebracht werden können, wird von den Innenministern diskutiert. Auch die politische Aufarbeitung des Skandals in der Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, wird eine Rolle spielen. Außerdem soll es um die Bekämpfung von Cyberkriminalität gehen. Und die Innenminister wollen sich darüber austauschen, wie die Innere Sicherheit in Deutschland gestärkt werden kann.

Der Sitzungssaal im Palais Salfeldt in Quedlinburg. Hier treffen sich vom 06. bis 08. Juni die Innenminister der Länder. Bildrechte: Karsten Kiesant/Mitteldeutscher Rundfunk

Es ist bereits die 208. Sitzung der Innenministerkonferenz, zu der sich die Minister in Quedlinburg treffen. Ein weiteres Treffen steht auch schon fest: Die 209. Sitzung ist für den 28. bis 30. November in Magdeburg geplant.

