Made in Schönebeck Ein DDR-Traktor will die Welt verbessern

So könnte "ELWA" über die Felder fahren. (Animation) Bildrechte: Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Sie haben sich aus den verschiedensten Richtungen zusammengefunden: Angehende Maschinenbauer, Industriedesigner oder Produktgestalter. Gemeinsam haben die Studenten der Universität Magdeburg und der Hochschule Magdeburg-Stendal seit 2016 einen Traktor entwickelt. Sie haben ihn "ELWA" getauft. "ELWA" sieht aus wie ein Traktor, der einst im Schönebecker Traktorenwerk gebaut wurde, der RS 09 – der meist gebaute Traktor der DDR.

Johann Rumpler von der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt war der Initiator des Projekts. Sein Ziel war es, den RS 09 in diesem Studentenprojekt weiterzuentwickeln: "Ich habe die Idee hier rein getragen und mich gefreut, dass sich die Studenten so schnell gefunden haben."

Hilfe für Landwirte in Entwicklungsländern

Einfahrt zum Traktorenwerk Schönebeck in den 1970er-Jahren. Bildrechte: Salzlandmuseum Die Studenten sollten einen Traktor entwickeln, der vor allem in Entwicklungsländern zur Anwendung kommen soll. Der Grund: Gerade in Entwicklungsländern arbeiten Landwirte noch mit einfachsten Mitteln. Die Hoffnung der Projektgruppe: Wenn man Bauern in Entwicklungs- und Schwellenländern einen verlässlichen, robusten, flexiblen und vor allem günstigen Helfer an die Seite stellt, könnte man den Ertrag immens steigern und die Versorgung in diesen Regionen verbessern.

Vorbild für den Studenten-Trecker ist der RS 09, der Mitte der 1950er Jahre im Traktorenwerk Schönebeck erstmals vom Band lief. Martin Wiesner von der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg ist der Projektleiter. Er war von Anfang an ein Fan des Vorhabens.

Ein Teil des Projektteams: Student Marcel Böge, Projektleiter Martin Wiesner und Initiator Johann Rumpler (v.l.). Bildrechte: André Strobel Es war untypisch, dass wir ein sehr altes Produkt verbessern sollten. Aber es ist ein gutes Projekt, weil wir vor Ort gehen konnten, es gibt ja noch viele davon im Einsatz. Und so war es auch: Wir sind raus und haben jedes Detail angeguckt. Wir haben da schon gemerkt, dass Vieles gut gemacht wurde und dass es nur Details sind, die man ändern kann. Projektleiter Martin Wiesner

Und das stimmt. Viele Experten sagen, dass der RS 09 der beste Traktor war, den die DDR je hervorgebracht hat. Der Grund: Er war mehr als ein Traktor, denn in ihm steckten zig verschiedene Maschinen. Der Rote mit den gelben Rädern, der die Landwirtschaft der DDR in den 1950er Jahren wieder nach vorn brachte, war ein wahrer Alleskönner.

Der RS 09 beim Traktorentreffen in Schönebeck. Bildrechte: André Strobel Am RS 09 war nicht viel dran, aber sein Aufbau mit dem langen Holm, an dem man die unterschiedlichsten Anbaugeräte für jegliche landwirtschaftliche Arbeit anbringen konnte, war ideal konstruiert. Das wiederum machte den RS 09 bei Bauern in aller Welt so beliebt – er wurde in alle Himmelsrichtungen exportiert: nach Indien, Großbritannien, Spanien, Südamerika oder in die SU-Staaten.

Genau das wollen auch die Studenten: ihren Traktor in die Welt hinaus tragen und damit Gutes tun. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg, denn erst einmal müssen sie einen Prototyp bauen. Und dieser soll ein wenig besser sein als sein Vorbild der RS 09.

Mit dem "ELWA" Erfolgsgeschichte weiterschreiben

Nach Südamerika möchte Marcel Böge zuallererst fahren. Der angehende Wirtschaftsingenieur ist Teil des Projekts und möchte es weiter vorantreiben. Schon bald hofft er, viele prekäre Staaten bereisen zu können, um vor Ort zu schauen, ob die dortigen Bauern mit dem neuen "ELWA" etwas anfangen können.

"Mein Plan ist, das Gerät zu verstehen und was man damit alles machen kann. Ich möchte den Bauern helfen und ihnen sagen, was man damit machen kann, zu welchem Preis und was man noch so wissen muss zu diesem Gerät", sagt er.

Ein Ziel auf seiner Reise: Kuba. Gerade in dem schlecht entwickelten Inselstaat hoffen die Projektentwickler, vielen Landwirten helfen zu können. Doch das ist schon der übernächste Schritt. Erst einmal soll ein Prototyp entstehen, bisher gibt es schließlich "nur" Animationen und Berechnungen. Trotzdem stehen die Chancen gut, dass der RS 09 in leicht modifizierter Form seine Erfolgsgeschichte auch in Zukunft weiterschreiben könnte – die Wiedergeburt eines DDR-Traktors. Animation des Traktorkonzepts" ELWA" Bildrechte: Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

