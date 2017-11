Vorboten des Winters Schnee und glatte Straßen im Harz

Glätte, Schnee und frostige Temperaturen: Am Wochenende ist in Lagen ab 600 Metern mit Schneefällen zu rechnen. Das teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Auf dem Brocken können die Gäste schon eine Schneeballschlacht veranstalten. Hier liegen bis zu vier Zentimeter Schnee. Insgesamt sollen die Mengen an Schnee aber überschaubar bleiben.