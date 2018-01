Der "Meilenschal" wurde von Schülern gestrickt. Bildrechte: MDR/Sarah Peinelt

Warm liegt das Stück Wolle in Bärbel Kühns Hand. Die Magdeburgerin steht dick eingepackt in einer Kette aus Menschen und strahlt an diesem kalten Samstag im Januar der Sonne entgegen. "Die Meile ist ein Muss.", sagt sie fröhlich. Gemeint ist die zehnte Meile der Demokratie, ein Stadtfest mitten in Magdeburg, das für Demokratie und Toleranz einsteht.

Die Meile ist für Bärbel Kühn ein Muss. Bildrechte: MDR/Sarah Peinelt Neben Bärbel Kühn stehen weitere Menschen – Alt und Jung, Groß und Klein – vielleicht sind es hundert oder mehr. Jeder von ihnen hält ein buntes Stück Wolle in den Händen. Zusammen ergibt es einen fast 1,6 Kilometer langen Schal, den Meilenschal, der entlang des Breiten Weges ausgerollt wird. Es ist eine Aktion von Schülern der Sekundarschule "LebenLernen". Doch der "Meilenschal" gibt es nicht zum ersten Mal auf der Meile de Demokratie.



Bereits 2013 begannen die Schüler, den Schal zu stricken. Schulleiterin Heike Gerlieb erinnert sich: "Wir haben daran zwei Jahre gearbeitet. Ungefähr 140 Schüler, aber auch viele Tanten und Omas haben mitgeholfen." Ebenfalls haben sich Vereine und andere Schulen an dem Projekt beteiligt und einzelne Stücke gestrickt, die später zu zusammengenäht wurden. Heraus kam ein langer, bunter Wollschal, der auch auf der diesjährigen "Meile der Demokratie" nicht fehlen darf.

Umarmungen for free

Während der Schal entrollt wird und die Menschenkette wächst, steht Studentin Maren Siems am Infostand des Symposium-Vereins und hält ein Plakat in die Luft. Sie verteilt free hugs – also kostenlose Umarmungen. "Wenige haben sich bisher Umarmungen abgeholt. Die meisten laufen aber zumindest mit einem Lächeln im Gesicht weiter.", sagt die gebürtige Göttingerin. Für sie ist die Meile vor allem ein guter Ort des Austausches. "Die Besucher an unserem Stand waren bislang alle sehr interessiert."

Von Studenten wie Maren Siems (r.) gibt es kostenlose Umarmungen. Bildrechte: MDR/Sarah Peinelt Und die Möglichkeiten, sich über Initiativen und Aktionen in Magdeburg und Umgebung zu informieren, sind groß. Mehr als 100 Vereine, Verbände und Organisationen präsentieren ihre Arbeit und laden dazu ein, sich auszutauschen und spielerisch zu lernen.



So verweilt vor einer großen Weltkarte auch Familie Schwarz. "Wo kommst du her?" steht über der Karte geschrieben. Ihre beiden kleinen Töchter schnappen sich Stecknadeln und suchen zwischen den vielen Ländern nach ihrem Zuhause. Die Familie ist immer wieder gerne auf der Meile und schätzt, dass sehr viele junge Menschen dabei sind: "Es ist nicht selbstverständlich, dass man sich öffentlich so engagiert. Gerade die Schüler stehen sich die Beine in den Bauch."

Die Meile wird zur Tradition