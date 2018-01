Magdeburg Tausende Menschen auf "Meile der Demokratie"

Ein Bündnis aus 18 verschiedenen Organisationen und Verbänden hatte zudem parallel zur "Meile der Demokratie" zu einer antifaschistischen Demonstration unter dem Motto "Blau ist das neue Braun" auf dem Domplatz aufgerufen. Daran nahmen nach Polizeiangaben bis zu 600 Personen teil. Unterstützer waren unter anderem die Vereine, die ihre Teilnahme an der "Meile" abgesagt hatten. Das Bündnis wollte sich mit der Veranstaltung ausdrücklich nicht als Konkurrenz, sondern als eigenständiges politisches Angebot, so die Veranstalter.

Bereits im Vorfeld hatte es um die "Meile der Demokratie" Streit gegeben, die Veranstaltung stand vor der Zerreißprobe. Grund dafür war die erstmalige Teilnahme der AfD. Aus Protest dagegen hatten der Paritätische Wohlfahrtsverband, der Flüchtlingsrat und der Verein Miteinander ihre Teilnahme an der diesjährigen "Meile der Demokratie" abgesagt. Oberbürgermeister Trümper reagierte kritisch auf die Absagen und erklärte, dass es in dieser Form rechtlich nicht möglich sei, Teilnehmer von der "Meile" auszuschließen.

Die AfD kritisierte, die Absagen erweckten den Anschein, als "würde die Meile der Demokratie am eigenen Anspruch scheitern". Landeschef André Poggenburg sagte, seine Partei teile die Ziele der "Meile". Man habe möglicherweise beim Erreichen der Ziele unterschiedliche Ansätze, als linke Parteien und Gruppen. "Die Zielsetzung können wir voll unterstreichen", so Poggenburg im Dezember.

Hintergrund der Aktionen rund um die Meile ist die Zerstörung Magdeburgs am 16. Januar 1945. Dieses Datum hatten Rechtsextreme in der Vergangenheit immer wieder für ihre Propaganda missbraucht. Als Gegenwehr gibt es in Magdeburg seit 2009 die "Meile der Demokratie".