Perret berichtete MDR SACHSEN-ANHALT, das Tier sei bei der Morgenrunde von den Tierpflegern am Boden entdeckt worden. Sie habe es nicht mehr geschafft, alleine aufzustehen. Auch die Feuerwehr habe dem Tier trotz schwerer Technik nicht helfen können. Die Giraffe habe nicht mehr selbständig stehen können, so Perret, und habe wieder heruntergelassen werden müssen. Dann sei ihr Kreislauf zusammengebrochen. Perret vermutet, dass das Tier in der Nacht ausgerutscht war. Was genau passiert ist, soll nun im Veterinäramt Stendal ermittelt werden. Giraffe "Fleur" hatte erst im Januar 2017 ein Kalb geboren.