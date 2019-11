Katrin Fruth aus Wernigerode ist stolz auf die Auszeichnung. Bereits ihre Eltern waren Lehrer. "Da bin ich also erblich vorbelastet", sagt sie mit einem Lächeln im Gesicht. Frau Fruth kommt bei ihren Schülern gut an. Nicht als "Kumpeltyp", denn: "Das will ich auch gar nicht sein", sagt sie. Sondern vielmehr mit ihrer strukturierten Art.