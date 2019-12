Besonders kurz vor Weihnachten locken Sonderangebote – und sorgen für volle Einkaufswägen. (Archivfoto) Bildrechte: dpa

Es passiert so oft. Eigentlich sollte es nur schnell Milch und Butter aus dem Discounter sein, doch dann gab es da noch die vielen Sonderangebote und der Einkaufswagen ist voller als geplant. Das könnte an den klugen Marketingstrategien der Geschäfte liegen. Damit beschäftigt sich Marko Sarstedt, Professor für Marketing an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Genauer gesagt mit Konsumentenverhalten.

Bildrechte: MDR/Martin Pluntke Es gibt viele Dinge, die uns beeinflussen. Zum Beispiel das Licht, Gerüche, Musik – und sie funktionieren wie ein Orchester zusammen. Marko Sarstedt, Marketingexperte und Konsumverhaltenforscher

Damit wir uns als Konsumenten nicht so sehr davon beeinflussen lassen und klügere Einkaufsentscheidungen treffen, hat Marko Sarstedt für MDR SACHSEN-ANHALT Tipps zusammengestellt und erklärt:

"Dieser Tipp ist selbsterklärend: Am Samstag vor Weihnachten in die Stadt fahren, um entspannt einzukaufen. Das kann nichts werden. Deshalb das lieber sein lassen."

"Das diszipliniert, weil man das Gefühl hat, man muss den Einkauf vor sich selbst rechtfertigen. Wenn das der Fall ist, dann kauft man generell vernünftiger ein.

"Zunächst in Online-Angeboten stöbern, um zu vergleichen, was es so gibt. Aber durchaus auch den lokalen Einzelhandel stärken, denn davon lebt man auch und auch der Einzelhandel."

Der Supermarkt – ein perfekt durchdachter Ort