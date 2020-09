In fast allen öffentlichen Bereichen sind Masken seit Monaten Pflicht. Getragen wird der Mund--Nasen-Schutz beim Einkaufen oder im öffentlichen Nahverkehr. Auffallend sind immer mehr unzufriedene Menschen, die den Schutz als störend oder unrein bezeichnen. Dadurch kursieren rund um die Maske viele Missverständnisse und Mythen. Das machen sich dann auch Parteien zunutze: So kam es neulich im Landtag – auf Antrag der AfD – zu der Debatte, die Maskenpflicht in Sachsen-Anhalt abzuschaffen. Der Antrag wurde abgelehnt, das Thema aber bleibt. MDR SACHSEN-ANHALT will die häufigsten Missverständnisse aus dem Weg räumen und verschafft einen Überblick darüber, was davon wahr sein könnte – und was nicht.