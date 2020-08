Gerichtsentscheidung Maskenpflicht in Sachsen-Anhalt rechtlich zulässig

Die Maskenpflicht beim Einkaufen ist in Sachsen-Anhalt rechtlich zulässig. Das hat das Landesverfassungsgericht in Dessau-Roßlau entschieden und die Klage von sechs Einwohnern aus Halle und dem Saalekreis abgewiesen.



Das teilte das Gericht am Donnerstag in Dessau-Roßlau mit. In der derzeit gültigen Sars-CoV-2-Eindämmungsverordnung des Landes ist geregelt, dass in Ladengeschäften ein Mund-Nase-Schutz zu tragen ist, um die Ausbreitung von übertragungsfähigen Tröpfchenpartikeln durch Husten, Niesen oder Aussprache zu verringern.



Sechs Antragsteller hatten sich dadurch in ihren Grundrechten auf freie Entfaltung der Persönlichkeit (Allgemeine Handlungsfreiheit) und Freizügigkeit verletzt gesehen.