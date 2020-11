Immer mehr Schüler in Quarantäne Ab Montag: Maskenpflicht an Schulen in Sachsen-Anhalt

In besonders betroffenen Einrichtungen soll von Montag an auch der reguläre Unterricht eingestellt werden. Dann werden die Schülerinnen und Schüler wieder abwechselnd zuhause und in der Schule lernen. Laut dem Bildungsministerium greift das Wechselmodell dann, wenn ein Viertel der Kinder und Jugendlichen sowie des Lehrpersonals in Quarantäne sind. In Grundschulen bleibt in diesem Fall der tägliche Präsenzunterricht bestehen. Allerdings lernen die Kinder dann nur noch mit einer fest zugeteilten Lehrkraft. Wie viele Schulen am Montag wegen der Quarantäne-Fälle den Unterrichtsbetrieb einschränken müssen, wurde nicht mitgeteilt.