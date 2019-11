Den Tag von Juliane und Annemarie Reffert in Echtzeit zu begleiten, bedeutet: Es geht früh los. Um 5:50 Uhr, um genau zu sein. Um diese Zeit hat am 9. November 1989 der Wecker von Juliane Reffert geklingelt. Also wird am 9. November 2019 in der Instagram-Story von MDR SACHSEN-ANHALT der erste Slide um 5:50 Uhr hochgeladen. Genau 30 Jahre danach. So geht es Eintrag für Eintrag weiter, bis Juliane und Annemarie Reffert am Abend gegen 21:20 Uhr die Grenze überqueren und in der Bundesrepublik Deutschland sind. Enden wird die Geschichte schließlich wieder in der Wohnung der Refferts – am Abend zu den Tagesthemen, in denen Hajo Friedrichs die offene Grenze in Berlin vermeldet.



Bereits ab Sonntag, 3. November, wird es auf dem Instagram-Account von MDR SACHSEN-ANHALT einen Countdown geben.