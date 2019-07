Im Radio-Markt des Landes Sachsen-Anhalt hat sich MDR SACHSEN-ANHALT auch in diesem Jahr stark behauptet. Das geht aus der bundesweiten Medien-Analyse hervor, die am MIttwoch erschienen ist. Demnach hören 24, 2 Prozent der Menschen im Land täglich MDR SACHSEN-ANHALT. Auf der Basis einer durchschnittlichen Radiostunde bleibt der Sender damit Marktführer im Land.

Die Direktorin des MDR-Landesfunkhauses, Elke Lüdecke sagte, damit bleibe der Sender in der Erfolgsspur: regional verankert, im Dialog mit den Menschen, nah dran und mit toller Musik gelinge es, täglich die Menschen an den MDR zu binden. Wesentlichen Anteil am Erfolg hätten die Reporterinnen und Reporter. Sie seien im Land unterwegs und spürten vor Ort die Geschichten auf, die die Sachsen-Anhalter bewegten.