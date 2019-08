Auch in Sachsen gibt es seit dem 1. August 2019 ein Azubi-Ticket mit der Möglichkeit, die Karte landesweit zu nutzen. Monatlich kostet das Ticket 48 Euro für einen der sächsischen Verkehrsverbünde MDV (Mitteldeutschen Verkehrsverbund), VMS (Verkehrsverbund Mittelsachsen), VVO (Verkehrsverbund Oberelbe), VVV (Verkehrsverbund Vogtland) und ZVON (Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien). Für fünf Euro mehr kann man in zwei Verkehrsverbünden fahren und für insgesamt 68 Euro alle S-Bahnen, Nahverkehrszüge, Busse und Straßenbahnen in ganz Sachsen nutzen. Auch hier unterstützt das Land und bezahlt den fehlenden Kostenanteil.

Noch günstiger ist das Azubi-Ticket in Brandenburg und Berlin. Hier gibt es ab dem 1. Augst 2019 ein Nahverkehrs-Abo für 365 Euro im Jahr für das ganze Gebiet. Das heißt, monatlich zahlen die Auszubildenden rund 30 Euro und können damit alle öffentlichen Verkehrsmittel im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg nutzen. Auch hier gibt es keine Zeitbeschränkung, um das Ticket zu nutzen.

In Sachsen-Anhalt wird es dagegen teuer, will man als Auszubildender mit einer Karte und allen Nahverkehrsarten quer durch das Land fahren. Ein einheitliches Länder-Azubi-Ticket existiert noch nicht. So zahlen Azubis allein für die Tarifzone Magdeburg pro Monat 38,68 Euro mit der ermäßigten Abo-Monatskarte. Im Jahr kommen so 464,16 Euro zusammen – eventuelle Rabatte nicht berücksichtigt. Wollte ein Auszubildender alle marego-Tarifzonen, also von Oebisfelde bis Könnern und von Hoym bis Genthin, mit dem öffentlichen Nahverkehr nutzen, müsste er pro Monat 185,08 zahlen – im Jahr also 2.220,96 Euro (ohne eventuelle Abschläge).