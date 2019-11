"Oftmals ist es so, dass man kurz vor der Mittagspause mal ins Internet geht und googelt. Und wir reden jetzt hier von Twitter und Facebook. Aber die Gefahr ist sehr viel größer und die Täter sind uns hier einen Schritt voraus, weil sie sich 16 bis 18 Stunden am Tag im virtuellen Raum befinden und vor dem Computer sitzen. Deshalb sind sie auch sehr fit, was zum Beispiel Verschlüsselungen anbetrifft. Sie spielen teilweise Gewaltspiele und tauschen sich dabei auch politisch aus."

"Ja, grundsätzlich ist es so, dass wir junge Ermittler brauchen, die diese Lebensräume genauer durchleuchten können. Es ist hier auch so, dass sich ein böser Scherz mit bitterem Ernst miteinander vermischt. Das haben wir in Halle gesehen. Es ist eben sehr schwierig zu sehen, was eben ein schlechter Scherz ist, was Aufruf zur Gewalt und was im Grunde auch Ausdruck einer Radikalisierung, was wie im Fall von Halle auch zu Morden führen kann."