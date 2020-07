MDRklärt Hier stehen alte Industrie-Ruinen

In Glauchau in Sachsen konnte die Initiative etwa Investoren und Vertreter der Stadt zusammenbringen, um einem großen Industriekomplex mitten in der Stadt wieder Leben einzuhauchen. "Über Facebook haben wir quasi Öffentlichkeit und das Interesse von Investoren gewonnen. Diese sind dann auf uns und dann auf die Stadt zugegangen. So vernetzen wir verschiedene Akteure im Gespräch. Wir haben vermittelt, der Erfolg ist offen", sagt Dziallas.