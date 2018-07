Die Bauern im Land rechnen wegen der anhaltenden Dürre mit hohen Ernteausfällen. Es gibt für solche Fälle keinen pauschalen Fonds, aus dem unbürokratisch geholfen werden könnte. Der Weg zu Beihilfen ist komplizierter: Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums ist zunächst entscheidend, ob die aktuelle Dürre mit ihren Auswirkungen so weitreichend ist, dass sie mit einer Naturkatastrophe gleichzusetzen ist. Erst dann kommen Geldhilfen in greifbare Nähe. Die zuständige Ministerin Claudia Dalbert (Bündnis 90/Die Grünen) sprach in diesem Zusammenhang von der Prüfung eines "Notstands" . Im Beamtendeutsch ist von "widrigen Witterungsverhältnissen" oder "außergewöhnlichen Naturereignissen" die Rede.

Erst wenn die Dürre als Naturkatastrophe angesehen wird, kann das Land also über die Auszahlung von Beihilfen entscheiden. Dalbert sagte MDR SACHSEN-ANHALT, für einzelne Betriebe sei so ein Notstand sicherlich gegeben. Doch müsse das Land prüfen, ob das auch flächendeckend vorliegt. Konkret ist das laut Ministerium der Fall, "wenn die Erträge der landwirtschaftlichen Unternehmen um mindestens 30 Prozent gegenüber dem Durchschnittsertrag gesunken sind".

So einfach ist das nicht. In erster Linie sind die Länder zuständig zu prüfen und die Hilfen zu gewähren. Unter bestimmten Voraussetzungen kann sich der Bund an diesen Hilfen noch beteiligen, jedoch nur in Ausnahmesituationen, wie das Bundeslandwirtschaftsministerium mitteilt. In der Vergangenheit betraf das bisher die Hochwasser von 2002 und 2013 sowie die extreme Dürre von 2003, als ganz Europa einen trockenen und heißen Jahrhundertsommer erlebte.