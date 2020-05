MDRklärt In diese Bundesländer dürfen Sie trotz Corona einreisen

Und auch wer Urlaub in Deutschland machen will, muss genau schauen, wohin er möchte. Zwar haben die meisten Bundesländer ihre Grenzen für deutsche Touristen geöffnet, Urlaub in der Sächsischen Schweiz oder an der Ostsee ist aber aktuell nicht möglich. Mecklenburg-Vorpommern will zwar ab Pfingsten wieder deutsche Touristen zulassen, Hotels dürfen dann aber nur 60 Prozent ihrer Betten anbieten.