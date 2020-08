MDRklärt Unterbeschäftigung: Auf der Suche nach den wirklichen Arbeitslosenzahlen

Auf der Suche nach den echten Arbeitslosenzahlen: Jeden Monat veröffentlicht die Arbeitsagentur aktuelle Zahlen darüber, wie viele Menschen zurzeit ohne Arbeit sind. So einfach, so klar. Die Frage, wer als arbeitslos gilt, scheint sehr leicht zu beantworten sein: Diejenigen, die eben keine Arbeit haben.

Bei genauerem Hinsehen ist diese Frage jedoch nicht so einfach zu beantworten. Gilt man auch als arbeitslos, wenn man nicht Vollzeit arbeitet? Was ist, wenn ich in der Ausbildung bin? Was ist, wenn ich arbeitslos bin, aber nicht arbeitssuchend gemeldet? Was ist, wenn ich Ein-Euro-Jobber bin?