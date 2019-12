Der #MDRklärt-Selbsttest Dieser Weihnachtsbaum-Typ sind Sie

Die Wahl des richtigen Weihnachtsbaums ist eine nicht zu unterschätzende Entscheidung. Groß und prächtig soll er sein, Nordmanntanne oder Blaufichte am besten. Darauf können sich viele angehende Weihnachtsbaum-Besitzer sicher einigen. Doch woher der Baum kommt, das ist natürlich eine Frage des Gewissens, der Interessen und – nicht zuletzt – ein Frage des Geldes. Welcher Baum der Beste für Ihre Stube ist, das beantwortet Ihnen dieser kurze Selbsttest.

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben diesen Test vermutlich in Rekordzeit beendet. Sie brauchen keinen Baum, um Weihnachten zu feiern. Ihnen reicht eine besinnliche Kerze vor der Yucca-Palme, vielleicht basteln sie sich auch einfach selbst etwas Baumartiges .

Sie mögen es traditionell und haben es nicht besonders eilig – oder sind einfach sehr vorausschauend. Am besten ziehen sie sich ihren eigenen Baum in einem Blumenkübel.

Das dauert natürlich etwas, eine Tanne wächst im Jahr etwa 30 Zentimeter. Und in den ersten Jahren sind es sogar noch etwas weniger. Aber dann haben sie ihren eigenen Baum, für den keine anderen Bäume abgeholzt werden müssen. Und wenn sie ihn nur für die Weihnachtsfeiertage in die Stube bringen, schadet ihm der Frost nicht all zu sehr.