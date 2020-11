Für Böhme wird der neue hauptamtliche Job zu einem Spagat werden. Er möchte weiterhin auch zeitweise in seiner Arztpraxis in Stendal tätig sein. "Das ist wichtig, um zu wissen, was an der Basis los ist." Außerdem: "Es ist mein Traumjob." Studiert hat der zweifache Familienvater zu Wendezeiten in Magdeburg. Schon der Großvater war Arzt. Mit seiner Mutter zusammen führt er die Praxis in Stendal. "Man betreut Familien über Generationen. Man erlebt Freud und Leid mit", sagt Böhme.