Angriffe auf Sanitäter Retter immer öfter in Not

Es ist eine Situation, die man eigentlich niemandem wünscht: Ein Mensch benötigt medizinische Hilfe und der Rettungsdienst rückt an. Am Einsatzort werden die Retter aber von anderen beleidigt, bespuckt oder sogar körperlich angegriffen. Aber so etwas ist in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr 78 Mal auf Einsätzen von Rettungsdiensten und zehn Mal bei Feuerwehren passiert. Das geht aus Zahlen des Innenministeriums hervor, die MDR SACHSEN-ANHALT vorliegen.

Beim Blick auf die Vorjahre wird deutlich: Die Gesamtzahl der Angriffe auf Sanitäter und Feuerwehrleute steigt. Vor allem die Körperverletzungen nehmen zu. Besonders der Rettungsdienst ist davon betroffen.

Sensibles Thema

Meine Recherchen zum Thema werden mit der Zeit immer schwieriger. Vor allem die Suche nach einem Sanitäter, der mir vor dem Mikrofon von seinen Erfahrungen berichten will, scheitert am Ende. Ein Sanitäter sagt zunächst zu, dann aber wieder ab. Begründung sinngemäß: Sein Arbeitgeber möchte nicht, dass er über das Thema in den Medien spricht. Offenbar ist es also ein sehr sensibles Thema in der Branche.

Den Eindruck hat auch Sven Baumgarten. Er leitet die Landesrettungsschule von Deutschen Rotem Kreuz und Arbeiter-Samariter-Bund in Sachsen-Anhalt. Zu den Gründen des Schweigens kann er aber auch nur mutmaßen: Wollen die Rettungsdienste ihr Gesicht wahren? Wie weit verletzen mögliche Berichte die Schweigepflicht?

Bespuckt, bedroht, angegriffen

Tabuthema: Sanitäter wollen über Bedrohungen während ihrer Arbeit nicht öffentlich sprechen. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO Aus Telefonaten mit Sanitätern nehme ich mit, dass die Stimmung bei den Menschen im Einsatz aggressiver geworden ist. Einer berichtet mir davon, wie er bei einem Einsatz Polizeiunterstützung benötigte. Ein Jugendlicher unter Drogeneinfluss war außer Kontrolle geraten. Alkoholisierte Personen spuckten, bedrohten und würden sogar handgreiflich. Er sei seit mehr als 15 Jahren im Dienst und die Qualität sei eine andere geworden. Der Sanitäter führt das auf die hohe Erwartungshaltung der Menschen zurück. Die Situation sei manchmal schon aufbrausend, ohne dass der Rettungsdienst überhaupt etwas getan habe.

Was noch vor einigen Jahren in verbaler Gewalt den Rettern gegenüber gebracht worden ist, ist jetzt zum Teil auch Gewalt mit Fäusten. Rettungsschulleiter Sven Baumgarten

Rettungsschulleiter Baumgarten ergänzt ein Beispiel: Manchmal wird es am Einsatzort ungemütlich, wenn die Retter zum Beispiel durch Stau aufgehalten werden: "Nach meiner Auffassung ist es so, dass die Spirale der Gewalt im Allgemeinen gestiegen ist. Was noch vor einigen Jahren in verbaler Gewalt den Rettern gegenüber gebracht worden ist, ist jetzt zum Teil auch Gewalt mit Fäusten oder mit anderen Dingen."

Sich selbst schützen

"Eigenschutz geht vor", diese Maßgabe erklärt mir ein Sanitäter bei einem anderen Gespräch. Das kann auch Baumgarten bestätigen. In der Ausbildung werde das Thema von Anfang mit aufgegriffen. Die Azubis würden schließlich direkt mit zu Einsätzen fahren. Behandelt wird das Thema theoretisch und praktisch. Neben Gewaltprävention dreht sich die Ausbildung in diesem Bereich vor allem um Sensibilisierung und Vorbereitung. Sanitäter müssen einen Einsatzort möglichst schnell abchecken können – um zu erkennen, wo Gefahren lauern, aber auch, wo möglicherweise ein Ausweg ist.

Das wird dann mit Schauspielern auch nochmal praktisch geübt: "In der Praxis sieht das so aus, dass die Teilnehmer dann mit aggressiven Schauspielern konfrontiert werden und da lernen sollen, wie man solchen Gewaltexzessen aus dem Wege gehen kann", sagt Baumgarten.

Wieder mehr Respekt in der Gesellschaft schaffen

Für Baumgarten gibt es zwei Lösungen: Einerseits hofft er darauf, dass sich der gesellschaftlich Umgang miteinander wieder ändert, also dass der Respekt vor anderen wieder zunimmt. Andererseits sieht er die Justiz in der Pflicht: "Oft ist es so, dass diese Anzeigen fallen gelassen werden, weil man natürlich sagt, ein Alkoholisierter hat einen anderen rechtlichen Status." Das mache es frustrierend. Retter hätten auch keine Lust, sich wegen einer solchen Sache nach dem Dienst noch eine Stunde auf das Polizeirevier zu setzen. Und dann dauere die Aufarbeitung durch die Gerichte auch noch ein halbes bis zu einem ganzen Jahr.

Die Situation kann alle treffen, die Hilfe vom Rettungsdienst benötigen. Und das Letzte, was man in dieser Notlage braucht, sind Menschen, die Retter angreifen.