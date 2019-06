Mit einer einzelnen Beschwerde können mehrere Beschwerdeanlässe, also Tatbestände, aufgeführt werden. So wurden im vergangenen Jahr mit 713 Beschwerden 1.018 Tatbestände gemeldet. Das Innenministerium gibt allerdings an, lediglich 141 davon als berechtigt gewertet zu haben. Das entspricht einer Quote von rund 14 Prozent.