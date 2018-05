Immer mehr Flüchtlinge in Sachsen-Anhalt absolvieren eine Berufsausbildung. Laut Landesarbeitsagentur in Halle waren Ende September 291 Menschen aus den wichtigsten acht nichteuropäischen Asylherkunftsländern in Ausbildung. Zum Vergleich: Zwei Jahre zuvor, im Herbst 2015, waren nur 49 Asylbewerber aus diesen Ländern Auszubildende.

Die meisten der Geflüchteten, die im September in Ausbildung waren, stammen aus Syrien (128 Personen). Mit 106 Auszubildenden kommt die zweitgrößte Gruppe aus Afghanistan. 16 Flüchtlinge aus dem Irak und 15 aus Eritrea absolvieren Ausbildungen. Die Azubis lernen laut Landesarbeitsagentur unter anderem in den Bereichen Fahrzeugbau, Energietechnik, Hotellerie und Logistik.

Zahl der Geflüchteten in Ausbildung immer noch niedrig

Der Chef der Landesarbeitsagentur in Halle, Kay Senius, sagt: "Angesichts der vielen geflüchteten Menschen, die zu uns gekommen sind, sind diese Zahlen noch sehr niedrig." Oft scheitere eine Ausbildung an Sprachbarrieren und fehlender Schulbildung. Außerdem würden die Geflüchteten lieber einen Job annehmen als eine Ausbildung anfangen, da sie dann mehr verdienten. Denn mit dem Geld würden sie Angehörige in ihrer Heimat unterstützen wollen, erklärt Senius. Da man in Deutschland aber mit einer Ausbildung mehr verdiene, hoffe er, dass immer mehr Flüchtlinge ihre Einstellung ändern würden.

Nicht nur die Zahl der Geflüchteten in Ausbildung ist gestiegen, sondern auch die Zahl der ausländischen Azubis insgesamt, teilte die Landesarbeitsagentur mit. Im September 2017 waren etwa 980 Ausländer in Sachsen-Anhalt in einer Ausbildung – etwa 380 mehr als im September 2015. Die Zahl der deutschen Auszubildenden ist im gleichen Zeitraum leicht gesunken: von etwa 29.800 im Herbst 2015 auf rund 29.650 im vergangenen September. Das sind etwa 150 Auszubildende weniger.

Fachkräftemangel durch demografischen Wandel

Senius betonte, dass es nötig sei, gezielt Auszubildende und Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Weil es in Sachsen-Anhalt mehr Rentner als junge Leute gibt, rechnet die Landesarbeitsagentur bis 2020 mit einem Bedarf von rund 80.000 Fachkräften.

