Es werden mehr neue Wohnungen gebaut, als tatsächlich benötigt werden – so sieht es in Teilen Sachsen-Anhalts aus. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

In weiten Teilen Sachsen-Anhalts werden zu viele neue Wohnungen gebaut. Das geht aus einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) hervor. Demnach übersteigt in acht Landkreisen und kreisfreien Städten das Angebot an Neubauwohnungen teils deutlich den Bedarf.

Besonders groß ist das Missverhältnis der Studie zufolge im Jerichower Land. Dort wurden doppelt so viele Wohnungen gebaut wie nötig gewesen wären. Auch in den Landkreisen Stendal und Harz, sowie in den Großstädten Magdeburg und Halle.

Allerdings gibt es auch Regionen, in denen hätte mehr gebaut werden müssen, um den Bedarf zu decken. So wurden etwa in Dessau-Roßlau nur 71 Prozent der benötigten Wohnungen gebaut, im Landkreis Börde waren es 81 Prozent.

Leerstand-Problem verschärft sich

In den meisten deutschen Metropolen ist die Lage genau anders, wie die Studie zeigt. So ist beispielsweise in Köln der Bedarf an Neubauwohnungen mit 46 Prozent noch nicht mal zur Hälfte gedeckt. In Stuttgart wurden etwa 56 Prozent der Wohnungen gebaut, die nötig gewesen wären. In München sind es 67 Prozent.