Jeder vierte Tafelkunde in Sachsen-Anhalt ist im Rentenalter. Wie der Vorsitzende des Landesverbands der Tafeln, Andreas Steppuhn, MDR SACHSEN-ANHALT sagte, ist die Tendenz steigend. "Wir haben zunehmend Menschen, die als Neukunden zu den Tafeln kommen", sagte Steppuhn, der für die SPD im Magdeburger Landtag sitzt. Vielen Neukunden reiche die Rente nicht aus. Steppuhn sagte, wer arbeitslos war oder zu Niedriglöhnen gearbeitet habe, bekomme eine Rente, die nicht höher als die Grundsicherung sei. "Und genau da liegt das Problem." Die Politik müsse entgegensteuern, findet Steppuhn. Er hoffe mit Blick auf die Sondierungsgespräche in Berlin, dass sich bei den Renten etwas tue. Das Rentenniveau solle erhöht oder so stabilisiert werden, dass es nicht weiter absinke.