In den vergangenen Wochen war es insbesondere in den Landkreisen Börde, Jerichower Land und Salzlandkreis mehrfach zu Einbruchsserien gekommen. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) geht davon aus, dass etliche dieser Einbrüche entlang der Autobahnen in Sachsen-Anhalt von Tätern aus Osteuropa begangen werden. Der Landesvorsitzende Peter Alexander Meißner sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es handele sich sehr häufig um einheimische Täter: "Aber vermehrt sind es in den letzten Jahren auch reisende, mobile Täter aus osteuropäischen Ländern." Einbruchdiebstahl sei ein Saisonthema: vor allem in der dunklen Jahreszeit häuften sich die Einbrüche.