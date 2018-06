Unfälle in Baustellen sorgen in Sachsen-Anhalt regelmäßig für besonders lange Staus.

Unfälle in Baustellen sorgen in Sachsen-Anhalt regelmäßig für besonders lange Staus.

Fragen & Antworten Autobahn-Baustellen sollen sicherer werden

Sachsen-Anhalt will die Sicherheit in Autobahn-Baustellen erhöhen. Um Staus zu reduzieren, sollen automatische Stauwarnanlagen, Nothaltebuchten und mindestens zwei Fahrstreifen pro Richtung eingerichtet werden. Die Pläne werden derzeit in Baustellen auf der A9 und der A14 umgesetzt. Unfälle in Baustellen hatten Ende Mai für Stauchaos in und um Magdeburg gesorgt. Steffen Kauert, Fachgruppenleiter Bundesautobahnen bei der Landesstraßenbaubehörde, sprach mit MDR SACHSEN-ANHALT.