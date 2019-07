Erfahrungen mit pöbelnden Badegästen hat auch Andy Gamalski gemacht. Er ist Rettungsschwimmer am Zabakucker See im Jerichower Land – und berichtet von einem Erlebnis, das noch gar nicht lange her ist: "Auf einer Badeplattform gab es eine Rangelei, die dann am Strand weiterging", erzählt Gamalski. Mehrere kleine Gruppen hätten sich eingemischt, einem Beteiligten sei auf die Nase geboxt worden. Andy Gamalski und seine Kollegen sind für Situationen wie diese geschult. Ihr Ziel ist dann, deeskalierend zu wirken.

Wenn Badegäste "wilde Sau" spielen

Ortswechsel: Das Freibad in Lübars bei Möckern im Jerichower Land. Seit mehr als 50 Jahren gibt es die Badeanstalt, vor zehn Jahren hat Margret Terlinden sie übernommen. Die 59-Jährige schmeißt den Laden – in der Küche, aber auch am Beckenrand. Der überwiegende Teil ihrer Badegäste sei völlig unproblematisch, sagt Terlinden. Einige allerdings würden ganz gern mal "wilde Sau" spielen, indem sie zum Beispiel Steine ins Becken schmeißen. "Wir sagen dann zwei, drei Mal was – und wenn die Kinder sich nicht daran halten, müssen sie draußen bleiben", sagt Margret Terlinden.