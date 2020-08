Statistik Höchststand bei Verdachtsfällen von Kindeswohlgefährdung

In Sachsen-Anhalt sind im vergangenen Jahr so viele Verdachtsfälle auf Kindeswohlgefährdung gemeldet worden wie noch nie. Viele Fälle bestätigten sich nicht. Experten vermuten dennoch eine hohe Dunkelziffer bei Gewalttaten gegen Kinder. Das Problem macht auch ein Film des MDR deutlich, der am Mittwoch gezeigt wird.