Sachsen-Anhalts CDU warnte angesichts der wachsenden Population vor einem Kontrollverlust. Der Wolfsexperte der Landtagsfraktion, Detlef Gürth, stellte den strengen Schutz der Tiere zur Debatte. Grüth sagte, es müsse definiert werden, wie viele Wölfe unsere Kulturlandschaft vertrage. Ein modernes Wolfsmanagement müsse die Zahl der Wölfe begrenzen. Man müsse den Schutzstatus herabsetzen und den Wolf in das Bundesjagdrecht aufnehmen.

Wölfe haben in Deutschland den höchsten Schutzstatus und dürfen nicht geschossen werden. Seit der Rückkehr des Wildtieres nach Deutschland um die Jahrtausendwende wird dieser Status vor allem von Weidetierhaltern kritisiert. Diese sehen in den Raubtieren eine Gefahr für ihre Herden.

Trotz des hohen Schutzes gibt es immer wieder illegale Tötungen. So wurden in Sachsen-Anhalt 14 tote Wölfe entdeckt. Davon waren elf Tiere nach Verkehrsunfällen gestorben, eines an einer natürlichen Ursache, die anderen beiden wurde illegal getötet.