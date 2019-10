Und was läuft nicht so gut?

"Abellio hatte bis vor kurzem Zugaußenansage, über die zu hören war, welcher Zug gerade einffährt. Seit ein paar Wochen ist die aus. Wir wissen leider auch nicht, wieso. Das bemängeln einige Leute. Ja, es gibt diese gelben Knöpfe an den Bahnsteigen in Magdeburg. Wenn man da draufdrückt, wird gesagt, welche Linie kommt. Manchmal kommen aber auch mehrere Bahnen gleichzeitig und das vielleicht nicht in geplanter Reihenfolge. Deshalb ist es für uns schon besser, wenn die Straßenbahn selbst sagt, welche Bahn sie ist. Außerdem ist der Hauptbahnhof Magdeburg problematisch. Wenn man den verlässt, steht man auf einem großen Platz. Ja, da ist ein Taxistand. Wo genau, ist für einen Blinden, der dort noch nie war, sehr schwierig herauszufinden. Denn dort gibt es kein Leitsystem."

Anmerkung: Das Verkehrsunternehmen Abellio Rail Mitteldeutschland hat auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT erklärt, dass sie viele Beschwerden bezüglich der Zugaußenansagen erhalten hätten. Matthias Neumann, Pressesprecher des Unternehmens, erklärt: "Wir haben bei den kleineren Bahnhöfen so viele Nachrichten bekommen, dass sich die Anwohner von den Lautsprecheransagen gestört fühlen. Deshalb haben wir die abgestellt. Am Anfang haben wir darauf nicht reagiert, aber dann wurden es wirklich so viele Beschwerden." Neumann sei sich bewusst darüber, dass es ein Problem für Menschen mit Sehbehinderung darstellt und stehe deshalb in Kontakt mit dem Blinden- und Sehbehindertenverband Sachsen-Anhalt. Eine entsprechende Erklärung schicke er zeitnah an den Verband. Neumann verweist auf die größeren Stationen, wie den Magdeburger Hauptbahnhof. Dort würden selbstverständlich Durchsagen gemacht, weil dort viele Züge fahren. Das bestätigte auch Holger Auferkamp, Leiter Kommunikation Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bei der Deutschen Bahn. Dort würden die Züge immer durchgesagt."